Врач назвал болезнь, из-за которой кости становятся неестественно хрупкими
Эндокринолог Деревянко: при остеопорозе кость может сломаться при малейшей травме
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Люди с таким диагнозом могут получить перелом от неудачного движения, прыжка или падения с высоты своего роста. Как предотвратить травму?
Эндокринолог Ольга Деревянко рассказала о болезни, которая делает кости очень хрупкими, способными сломаться от незначительной травмы. Называется этот недуг остеопороз.
«Остеопороз не имеет симптомов и часто диагностируется только после уже случившегося перелома. Кость теряет свою прочность, но человек этого не ощущает. Пока не происходит перелом», — цитирует врача «Вечерняя Москва».
Болезнь может развиваться десять лет, а человек даже не узнает об этом. Выявить остеопороз поможет профилактическое обследование — рентгенденситометрия.
Кому стоит пройти обследование:
- людям, у которых часто случаются переломы;
- людям с заболеваниями щитовидной железы;
- женщинам после 40-45 лет;
- больным диабетом первого типа;
- пациентам, принимающим лекарства, влияющие на минерализацию костной ткани;
- людям с хроническими заболеваниями печени и почек;
- людям с заболеваниями паращитовидных желез;
- пациентам после операций и трансплантации органов.
В качестве профилактики врач рекомендует принимать витамины и проходить заместительную гормональную терапию.
Ранее 5-tv.ru писал, что будет, если не обратиться к травматологу после перелома.
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