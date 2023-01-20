Врач назвал болезнь, из-за которой кости становятся неестественно хрупкими

Люди с таким диагнозом могут получить перелом от неудачного движения, прыжка или падения с высоты своего роста. Как предотвратить травму?

Эндокринолог Ольга Деревянко рассказала о болезни, которая делает кости очень хрупкими, способными сломаться от незначительной травмы. Называется этот недуг остеопороз.

«Остеопороз не имеет симптомов и часто диагностируется только после уже случившегося перелома. Кость теряет свою прочность, но человек этого не ощущает. Пока не происходит перелом», — цитирует врача «Вечерняя Москва».

Болезнь может развиваться десять лет, а человек даже не узнает об этом. Выявить остеопороз поможет профилактическое обследование — рентгенденситометрия.

Кому стоит пройти обследование:

людям, у которых часто случаются переломы;

людям с заболеваниями щитовидной железы;

женщинам после 40-45 лет;

больным диабетом первого типа;

пациентам, принимающим лекарства, влияющие на минерализацию костной ткани;

людям с хроническими заболеваниями печени и почек;

людям с заболеваниями паращитовидных желез;

пациентам после операций и трансплантации органов.

В качестве профилактики врач рекомендует принимать витамины и проходить заместительную гормональную терапию.

Ранее 5-tv.ru писал, что будет, если не обратиться к травматологу после перелома.