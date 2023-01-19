«Творческий и неравнодушный человек»: Валентина Матвиенко о Бэлле Курковой

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 46

Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной Бэллы Курковой

«Творческий и неравнодушный человек»: Валентина Матвиенко о Бэлле Курковой

Фото: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia

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По словам Матвиенко, авторский стиль Курковой является подлинным примером служения профессии.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила свои соболезнования в связи со смертью заслуженного работника культуры РСФСР Бэллы Курковой. Об этом сообщается в правительственной телеграмме.

«Бэлла Алексеевна была по-настоящему творческим, неравнодушным человеком, талантливым журналистом, эффективным администратором и патриотом своего отечества», — заявила Матвиенко.

По ее словам, принципиальность, объективность и авторский стиль Курковой являются подлинным примером служения профессии.

Также она добавила, что экс-руководитель Пятого канала отличилась серьезной работой по сохранению культурно-исторического наследия страны и Петербурга.

«Светлая память и огромная благодарность Бэлле Курковой за все хорошее и важное, что она сделала для Отечества», — добавила председатель СФ.

В Петербурге умерла советская и российская тележурналист Бэлла Куркова. Ей было 87 лет. Легенда Ленинградского телевидения. Именно она создала популярную во времена перестройки программу «Пятое колесо». До 1995-го года Бэлла Алексеевна была руководителем Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каким журналистом была экс-руководитель Пятого канала Бэлла Куркова.

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