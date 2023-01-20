«Было страшно»: актриса Асель Аскар отметила первый день рождения умершего сына

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 766

Казахстанская актриса Асель Аскар отметила первый день рождения умершего сына

Фото, видео: Instagram* / assel.askar; 5-tv.ru

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С момента трагедии прошло лишь три месяца. Знаменитость признается, что тяжело переживает утрату грудничка.

Казахстанская актриса Асель Аскар в честь первого дня рождения погибшего сына Айбарса, закатила праздник. Знаменитость пригласила на мероприятие множество гостей, подготовила некоторым подарки, заказала торт. По ее словам, в организации мероприятия участвовало немало специалистов.

Сначала Аскар всех гостей пригласила в кинотеатр, где показала фильм о покойном малыше. А после вышла на сцену.

«Пришли те, кто должен был прийти. У кого не получилось, отношусь с пониманием. Кому было страшно, тоже. Это горе на всю жизнь, оно никогда не пройдет. Несмотря на то, что ты улыбаешься, продолжаешь кушать, спать. Благо у меня есть такой характер, что я могу не обращать внимание ни на чьи слова, мнения, что я якобы слишком рано начала улыбаться, путешествовать», — сказала актриса.

После трогательного момента она пригласила всех в зал, где публика смогла полакомиться тортом. Как отметила Аскар, после грустного момента она захотела, чтобы у всех жизнь стала слаще и вкуснее, поэтому и заказала угощенье.

К слову, сердце малыша остановилось в октябре прошлого года. Тогда ему было лишь восемь месяцев. События развивались стремительно. За несколько недель до смерти самочувствие мальчика стало ухудшаться. После обращения к медикам, выяснилось — младенец страдает врожденной сердечной недостаточностью. Болезнь, которую, по словам Аскар, обычно выявляют на 18-й или 38-й неделе беременности. Она до последнего боролась за жизнь наследника. Но попытки оказались тщетны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходило с Асель Аскар сразу после смерти сына.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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