В США одобрили очередной пакет военной помощи Украине на $2,5 млрд

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 28

Пентагон не стал скрывать, что именно отправит Киеву. Среди прочего — боевые машины пехоты Bradley.

В США одобрили очередной пакет военной помощи Украине на $2,5 млрд

Фото: © РИА Новости / Алексей Агарышев

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Американские власти снова одобрили пакет военной помощи киевскому режиму. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. В заявлении уточнялось, что на сей раз на украинские расходы у США ушло 2,5 миллиарда долларов. Кажется, на этом останавливаться никто не собирается.

В Пентагоне, комментируя сообщения, отметили, что новая помощь предполагает отправку в Незалежную 59 боевых машин пехоты Bradley, а также 590 ракет, которые можно устанавливать на располагающиеся на авто противотанковые РК TOW. В числе прочего США готовы передать борцам за киевский режим 90 бронированных машин Stryker, восемь систем ПВО Avenger, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и РСЗ NIMARS.

Как уточняет EADaily, США хотят перебросить на Украину более 50 бронированных машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected), более 300 бронированных многоцелевых автомобилей повышенной проходимости Humvee, снаряды различных калибров. Кроме того, в Пентагоне не скрывают, что направят в Незалежную противопехотные мины Claymore, более трех миллионов боеприпасов для стрелкового оружия, примерно две тысячи противотанковых ракет и прочие наименования военной техники и оборудования.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев от безысходности начал стягивать тыловые войска в Артемовск.

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