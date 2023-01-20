Силы на исходе: Киев начал стягивать тыловые войска в Артемовск

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Киев начал стягивать тыловые войска в Артемовск

Силы на исходе: Киев начал стягивать тыловые войска в Артемовск

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация

В населенном пункте продолжаются ожесточенные бои. Боевики несут серьезные потери. А российские военные все ближе к освобождению города.

Командование Вооруженных сил Украины в срочном порядке стало перебрасывать тыловые войска в Артемовск (украинское название — Бахмут — Прим. ред.) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости сотрудник ЧВК «Вагнер».

«У них не хватает сил. Подтягивают тыловые войска с тыловых позиций», — рассказал он.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 на фоне обострения ситуации в регионе. Тогда украинские боевики усилили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Сейчас ожесточенные бои продолжаются на артемовском направлении. По словам сотрудника ЧВК «Вагнер», активность боевиков к переброске войск связана с тем, что ВСУ несут большие потери. Кроме того, ожесточенные бои связаны с тем, что Артемовск служит важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. При этом недалеко от города находится Соледар. Его российские военные на прошлой неделе полностью освободили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как обстоят дела в ВСУ, и почему украинские солдаты из Полтавской области отказались ехать на фронт.

Тема:
Спецоперация
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