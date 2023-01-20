В посольстве России в США оценили планы передачи активов РФ Украине

Страна пошла вопреки своим фундаментальным ценностям, касающимся института права собственности.

В посольстве России в США прокомментировали планы Вашингтона передать активы РФ Украине. Там их оценили как крах американских ценностей, касающихся права собственности.

«Налицо не только явное игнорирование общепринятых правовых норм, но и нарушение фундаментальных американских ценностей, ошибочно казавшихся незыблемыми. В первую очередь тех, которые связаны с защитой прав частной собственности», — говорится в Telegram-канале диппредставительства.

Также в посольстве отметили, что данная ситуация еще раз доказывает несвободу судебной власти страны. Белый дом оказывает на местные суды давление в угоду своим интересам. На этот раз — ради декларируемой борьбы с «российской угрозой» и поддержки киевского режима. Однако такие прецеденты лишь дискредитируют США как «бастион» свободного предпринимательства, уверены в дипведомстве.

«Вашингтон своими руками подрывает доверие как к американской, так и к международной финансовой системе, а также безопасность долларовой юрисдикции», — заключили представители посольства.

Как известно, накануне, 19 января, в Минюсте Соединенных Штатов подтвердили планы страны передать часть активов, конфискованных у РФ и ее граждан, Украине. Аналогичные намерения ранее озвучивали и другие страны G7, а в декабре участники «большой семерки» подготовили координационную платформу для поддержки и восстановления Украины. В Евросоюзе тоже не раз поддерживали инициативу насчет использования российских активов в интересах Киева, однако до сегодняшнего дня никак не регламентировали свои планы. В России в свою очередь заморозку активов назвали воровством и крахом института частной собственности за рубежом.

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