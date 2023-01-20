Что нужно делать, чтобы не толстеть за работой

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Полина Долгова
Полина Долгова 40

Диетологи назвали виды работы, на которых легко набрать лишний вес

Что нужно делать, чтобы не толстеть за работой

Фото: www.globallookpress.com / David Ryle

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Эксперты поделились советами для поддержания формы во врем

Офисные сотрудники более подвержены риску ожирения, чем другие, так как сидячая работа плохо сказывается на здоровье, а вследствие этого появляются лишние килограммы и сантиметры в боках. Как не потолстеть на малоподвижной работе? В этом вопросе подробно разобрались журналисты Сибкрай.ru.

«С тех пор, как я устроилась на первую работу после учебы, я постоянно толстею», — жалуется 30-летняя Марина, работающая в администрации крупной компании.

Виной этому не только сидение за компьютером, но и нездоровое, нерегулярное питание и вездесущий стресс.

Чтобы помочь себе хоть немного, нужно следовать определенным советам. В первую очередь, нужно забыть о лифте и ходить пешком. Необходимо брать с собой на работу перекус, в идеале фрукты и овощи, а также заранее готовить еду дома на несколько дней вперед. Всегда нужно иметь запас в ящике или в холодильнике чего-то полезного, например, йогурт с фруктами или мюсли-батончик. Тогда не будет такого желания —  поддаться и пойти в ближайший магазин за бутербродами. Лучше всего заменить кофе и соки чаем и водой.

Очень аккуратно нужно быть с потреблением сладостей при стрессе. Вместо них лучше перекусывать фруктами или орехами.

С подобными проблемами встречаются и те, кто работает сменами.

«Когда я начала работать продавщицей посменно, за день я бегала более чем достаточно. Единственным результатом было то, что у меня начали болеть ноги и спина. И несмотря на то, что я целый день не останавливалась, я все равно потолстела», — рассказывает 23-летняя Яна.

На вопрос, почему ей не удается поддерживать свой вес, несмотря на то, что она двигается на работе, есть простой ответ: неравномерность.

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Эксперты рекомендуют категорически не голодать в ночные смены. Если у вас сидячая ночная работа, лучше регулярно баловаться перекусами, желательно каждые 2-3, не позднее 4 часов. Кстати говоря, когда сотрудник приходит утром с работы домой, плотно завтракает и сразу ложится спать, то тоже совершает ошибку. В таком случае еда должна быть меньше и легче. И лучше всего не ложиться спать примерно 2 часа после нее. Даже в этой неравномерности важно создать некий регулярный режим. Поэтому лучший совет: вы приходите домой с работы утром, завтракаете около 8, ложитесь спать в 10, просыпаетесь днем и снова едите что-нибудь легкое.

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