Что нужно делать, чтобы не толстеть за работой

Эксперты поделились советами для поддержания формы во врем

Офисные сотрудники более подвержены риску ожирения, чем другие, так как сидячая работа плохо сказывается на здоровье, а вследствие этого появляются лишние килограммы и сантиметры в боках. Как не потолстеть на малоподвижной работе? В этом вопросе подробно разобрались журналисты Сибкрай.ru.

«С тех пор, как я устроилась на первую работу после учебы, я постоянно толстею», — жалуется 30-летняя Марина, работающая в администрации крупной компании.

Виной этому не только сидение за компьютером, но и нездоровое, нерегулярное питание и вездесущий стресс.

Чтобы помочь себе хоть немного, нужно следовать определенным советам. В первую очередь, нужно забыть о лифте и ходить пешком. Необходимо брать с собой на работу перекус, в идеале фрукты и овощи, а также заранее готовить еду дома на несколько дней вперед. Всегда нужно иметь запас в ящике или в холодильнике чего-то полезного, например, йогурт с фруктами или мюсли-батончик. Тогда не будет такого желания — поддаться и пойти в ближайший магазин за бутербродами. Лучше всего заменить кофе и соки чаем и водой.

Очень аккуратно нужно быть с потреблением сладостей при стрессе. Вместо них лучше перекусывать фруктами или орехами.

С подобными проблемами встречаются и те, кто работает сменами.

«Когда я начала работать продавщицей посменно, за день я бегала более чем достаточно. Единственным результатом было то, что у меня начали болеть ноги и спина. И несмотря на то, что я целый день не останавливалась, я все равно потолстела», — рассказывает 23-летняя Яна.

На вопрос, почему ей не удается поддерживать свой вес, несмотря на то, что она двигается на работе, есть простой ответ: неравномерность.

Эксперты рекомендуют категорически не голодать в ночные смены. Если у вас сидячая ночная работа, лучше регулярно баловаться перекусами, желательно каждые 2-3, не позднее 4 часов. Кстати говоря, когда сотрудник приходит утром с работы домой, плотно завтракает и сразу ложится спать, то тоже совершает ошибку. В таком случае еда должна быть меньше и легче. И лучше всего не ложиться спать примерно 2 часа после нее. Даже в этой неравномерности важно создать некий регулярный режим. Поэтому лучший совет: вы приходите домой с работы утром, завтракаете около 8, ложитесь спать в 10, просыпаетесь днем и снова едите что-нибудь легкое.

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