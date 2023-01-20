Путин пожелал скорейшего выздоровления экс-лидеру Казахстана Назарбаеву

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 70

Песков: Путин желает Назарбаеву скорейшего выздоровления

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Пресс-секретарь бывшего казахстанского лидера сообщал о плановой операции на сердце.

Слова поддержки экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву передал президент России Владимир Путин. Об этом сообщил в рамках брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент желает скорейшего выздоровления Нурсултану Абишевичу в связи с операцией, которую, как мы узнали, он перенес. Мы тоже в Москве все желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал представитель Кремля.

Несколько дней назад пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай сообщал, что политик перенес операцию на сердце, которая была успешной. Ее провел кардиохирург Национального научного кардиохирургического центра Юрий Пя.

«Сейчас он находится под наблюдением врачей», — отмечал Укибай.

Согласно более ранним сообщениям прессы Республики Казахстан, Назарбаева госпитализировали в рамках плановой операции. Ранее 5-tv.ru сообщал, что парламент Казахстана отменил пожизненные полномочия Нурсултана Назарбаева.

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