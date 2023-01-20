Низшая историческая точка: есть ли перспективы улучшения отношений РФ и США

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 42

Песков: обозримых надежд на улучшение отношений между Россией и США нет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Saquan Stimpson - CNP; 5-tv.ru

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Американским президентом недовольны его соратники и сограждане. Способен ли он наладить международные отношения?

Обозримых надежд на улучшение отношений между Россией и США нет. Об этом журналистам в рамках брифинга сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Двусторонние отношения находятся в самой низкой точке исторически, к сожалению. Прошедшие два года были, несмотря на изначальные робкие надежды, связанные с Женевой, были очень плохими для наших двусторонних отношений», — прокомментировал пресс-секретарь главы РФ.

Важно отметить, что американская сторона продолжает оказывать поддержку украинским националистам, выделяя на нее баснословные суммы. Действия Вашингтона критикуются как соратниками заокеанского президента Джо Байдена, так и обычными гражданами. В стороне не остаются и журналисты.

Кроме того, многих беспокоит состояние здоровья Байдена, учитывая, что политик порой не может найти выход со сцены после своих выступлений. Они, к слову, тоже вызывают ряд вопросов. В частности, во время одного из них Байден перепутал украинцев с иранцами.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП крупнейших ошибок Джо Байдена за 2022 год.

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Низшая историческая точка: есть ли перспективы улучшения отношений РФ и США

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