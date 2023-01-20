Российские войска «перемололи в пыль» американскую САУ Paladin и две гаубицы

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 28

ВС РФ уничтожили американскую САУ Paladin в контрбатарейной борьбе на херсонском направлении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cpl. Max Elliott; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российская армия продолжает ликвидировать огневые точки ВСУ. В числе уничтоженного — экземпляры американского вооружения.

Минобороны РФ отчиталось о новых успехах военных при проведении специальной военной операции по защите Донбасса. О том, какую технику удалось уничтожить на херсонском направлении, рассказал официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Во время развернувшейся контрбатарейной борьбы на участке херсонского направления Вооруженные силы РФ смогли уничтожить американская самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin. Уточняется, что она находилась на огневой позиции.

Также, по словам Игоря Конашенкова, были ликвидированы две гаубицы: Д-30 и «Мста-Б».

Специальная военная операция по защите Донбасса началась с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объяснил ее необходимость тем, что ВСУ возобновили массированные атаки по жилым кварталам ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска два дня подряд сбивали украинские истребители Су-25 над территорией ДНР.

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