Российские войска второй день подряд сбивают украинские Су-25 в ДНР
Минобороны России: ВКС России сбили в воздухе самолет Су-25 в ДНР
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
Только вчера ВСУ лишились важного воздушного судна, сегодня ситуация только усугубилась.
ВКС России посредством истребительной авиации в воздухе сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, это случилось в районе населенного пункта Полтавка Донецкой народной республики (ДНР).
Стоит отметить, что накануне воздушно-космические силы России тоже сбили украинский самолет Су-25, но в тот раз это произошло неподалеку от Яблоновки ДНР.
В тот же день бойцы России средствами противовоздушной обороны в ДНР ликвидировали семь украинских беспилотников рядом с Кривошеевкой, Кременной, Червонопоповкой и Краснореченским. В районе населенного пункта Владимировка российские войска перехватили реактивный снаряд системы залпового огня «Ольха».
Также вчера Конашенков сообщил об уничтожении склада боеприпасов ВСУ к системам HIMARS и «Град». Эти действия сильно замедлят противника, ведь без арсенала не получится использовать технику на поле боя.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия ликвидировала 80 боевиков ВСУ и много украинской техники в ДНР.
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