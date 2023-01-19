Российские войска второй день подряд сбивают украинские Су-25 в ДНР

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 84

Минобороны России: ВКС России сбили в воздухе самолет Су-25 в ДНР

Российские войска второй день подряд сбивают украинские Су-25 в ДНР

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Только вчера ВСУ лишились важного воздушного судна, сегодня ситуация только усугубилась.

ВКС России посредством истребительной авиации в воздухе сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, это случилось в районе населенного пункта Полтавка Донецкой народной республики (ДНР).

Стоит отметить, что накануне воздушно-космические силы России тоже сбили украинский самолет Су-25, но в тот раз это произошло неподалеку от Яблоновки ДНР.

В тот же день бойцы России средствами противовоздушной обороны в ДНР ликвидировали семь украинских беспилотников рядом с Кривошеевкой, Кременной, Червонопоповкой и Краснореченским. В районе населенного пункта Владимировка российские войска перехватили реактивный снаряд системы залпового огня «Ольха».

Также вчера Конашенков сообщил об уничтожении склада боеприпасов ВСУ к системам HIMARS и «Град». Эти действия сильно замедлят противника, ведь без арсенала не получится использовать технику на поле боя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия ликвидировала 80 боевиков ВСУ и много украинской техники в ДНР.

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