«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Очередная просьба президента Украины осталась без внимания его западных коллег.

Среди союзников по НАТО нарастают разногласия: какие вооружения можно, а какие — нельзя поставлять Украине. Германия и США не могут договориться об отправке танков — и это стало камнем преткновения на переговорах министров обороны Альянса на немецкой базе «Рамштайн».

По информации CNN, Берлин устраивает только один вариант: немцы передадут Киеву свои «Леопарды» только в том случае, если США направят свои «Абрамсы». Глава Пентагона торопит союзников с отправкой оружия: Ллойд Остин утверждает, что в конфликте на Украине наступил «переломный момент». Подробности — у Виталия Чащухина.

От обороны к крупномасштабному наступлению. Запад находится в шаге от отправке на Украину боевых танков. Глава Пентагона, открывая очередной «слет ястребов» на авиабазе Рамштайн в Германии, издает самый настоящий боевой клич.

«Это решающий момент для Украины, решающее десятилетие для всего мира», — заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Уже к вечеру должно решится, будут ли против России снова воевать в том числе германские танки. А это даже на слух для любого здравого человека воспринимается в штыки, а такие еще остались даже в немецком Бундестаге.

«Ваше соревнование „кто отправит больше оружия“ ни на миллиметр не приблизило нас к миру, но вы продолжаете в том же духе. Объясните мне две вещи: что будет после поставки танков, какой следующий шаг? Истребители Tornado и Eurofighter? А может, солдаты бундесвера? Такая логика?», — поинтересовался Депутат бундестага Дитмар Барч.

Антимилитаристская политика немцев окончательно уходит в прошлое. А ведь обещали «никогда больше».

«Фактически мы уже в состоянии войны с Россией, и это не мои слова — так говорят научные исследования. Кроме поставок, именно на наших базах обучаются украинские солдаты», — сказал журналист и политолог Кристоф Херстель.

Германию и ее военных вот именно что склоняют к еще большей вовлеченности. А сами США поставлять свои «Абрамсы» не спешат, Зеленский выдвигает требование в сотню именно немецких танков «Леопард-2».

Берлин принимает как будто бы несамостоятельное решение. Германия под колоссальным давлением. Шольцу названивает Президент США, к новому министру обороны едет лично глава Пентагона. Их первая встреча длилась целый час, сразу после присяги Писториуса, который пока вроде как отбился от танковых запросов. Перед самым началом военного саммита провел телефонный разговор с кем-то целых 15 минут.

Тем временем в Германии, по данным New York Times, пройдет еще одна встреча военных из США и Украины, на которой будет обсуждаться как раз стратегия контрнаступления ВСУ. По данным издания, Пентагон займется планированием операции, целью которой является уже и Крым.

И пока Германия из последних сил колеблется, девять европейских стран решили провести отдельный военный слет в Таллине, позируя прямо на фоне тяжелой боевой техники, о поставках которой уже договорились. А это и бронемашины, и беспилотники, боеприпасы и ракеты для систем ПВО, и противовоздушная оборона, гаубицы, зенитные орудия и десятки тысяч всевозможных боеприпасов. А значит, и ответная реакция России будет соответствующей.

Напомним, Украина столкнулась с проблемами, связанными с поставками бронетехники. В 2022 году США и западные партнеры активно работали над тем, чтобы насытить Украину устаревшей советской техникой, которая сохранилась в странах Восточной Европы, — в обмен государствам предлагали принять современное вооружение.

Однако запасы «свободной» техники иссякли, поэтому теперь Украине планируют поставлять все больше современной бронетехники, чтобы возместить потери. Такое решение приводит к дополнительным проблемам, на которые указывают военные эксперты.

Специалисты издания Military Watch отмечают, что Leopard 2 и Challenger 2 не слишком хорошо подходят по характеристикам для конфликта на Украине. Машины отличаются от советской техники: Leopard и Challenger считают слишком тяжелыми, а при неправильном обслуживании эффективность значительно снижается.

«Вес делает их менее подходящими для действий на узких дорогах или в городах, а отсутствие у них автоматов заряжания означает, что им потребуется на 33% больше экипажа, чем танкам советской разработки», — добавили журналисты.

Эксперт в области бронетанковой техники, полковник запаса Сергей Суворов также напомнил, что британские и немецкие танки уступают российской технике по скорострельности и маневренности.

В российском МИД неоднократно подчеркивали, что любые грузы с оружием, поставляемым странами Запада Украине, будут законной целью для российских ВКС. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что поставки вооружения не остановят, а продлят конфликт на Украине, и называл позицию западных стран «вредной» и «контрпродуктивной».