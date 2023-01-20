Как бабка: Роберт Паттинсон появился на показе в Париже в юбке и сапогах

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 36

Актер Роберт Паттинсон пришел на модный показ в твидовой юбке и резиновых сапогах

Как бабка: Роберт Паттинсон появился на показе в Париже в юбке и сапогах

Фото: www.globallookpress.com / Igor Vidyashev

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Звезда «Сумерек» выбрал неожиданный наряд для мероприятия и оказался похож на пожилую женщину советской эпохи.

Британский актер Роберт Паттинсон посетил Неделю моды в Париже и позировал перед фотографами в крайне нестандартном образе. Знаменитый актер сразу же привлек внимание журналистов и общественности.

Некогда брутальный вампир внезапно облачился в одежду, которую обычно носят только женщины. Он появился на показе в коричневой меховой куртке, кофте с высоким воротом и плиссированной юбке из блестящего синего твида. Образ был дополнен резиновыми сапогами и черными чулками.

Внешний вид знаменитого актера на модном показе вызвал смех, а не восхищениеВнешний вид знаменитого актера на модном показе вызвал смех, а не восхищение. GettyImages / David Benett

Снимки 36-летнего Роберта Паттинсона тут же разлетелись в сети и вызвали шквал насмешек. Некоторые пользователи продолжили признаваться актеру в любви, но многие сразу же окрестили кумира миллионов «советской бабкой».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подобными выходками славился российский блогер Даня Милохин.

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