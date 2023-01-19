Ни Европа, ни США не хотят терять ни клиентов, ни наработанную базу сбыта своей техники.

Запад не хочет помогать Украине своей техникой, потому что осознает, что она в скором времени может упасть в цене. Об этом рассказал URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.

Например, танки Abrams после завершения конфликта могут упасть в цене, а США вынуждены будут перейти на покупку вооружения у России и Китая. Более того, стоят они около десяти миллионов долларов и являются визитной карточкой американского оборонпрома. Кто захочет, чтобы эти танки горели?

«Почему так упираются немцы со своими Leopard, потому что прекрасно понимают, что завтра танки будут гореть на Украине, ротами, батальонами. И они потеряют в цене на мировых рынках. Никто не хочет терять ни клиентов, ни наработанную базу сбыта своей техники», — говорит аналитик.

По его словам, уже завтра, 20 января, на встрече контактной группы по Украине на американской базе ВВС Рамштайн в Германии США будут принуждать Европу расстаться со своим оружием ради Украины. А вот свое они припрячут для продажи на внешних рынках.

«Почему раньше Запад поставлял Т-72, потому что это были советские танки, их не жалко. Их имидж не отражался на имидже их оборонно-промышленного комплекса», — заключил Михайлов.

До этого стало известно о том, что большое количество танков и военной техники армии США прибыло в голландский порт Флиссинген 18 января, а затем направилось в Польшу и Литву в рамках программы укрепления восточного фланга НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как США начали массовую переброску танков и БМП в Восточную Европу.