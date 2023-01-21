Приняла для храбрости: Марго Робби раскрыла детали съемок интимных сцен с Ди Каприо

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Марго Робби рассказала о съемках интимных сцен с Леонардо Ди Каприо в «Волке с Уолл-Стрит»

Приняла для храбрости: Марго Робби раскрыла детали съемок интимных сцен с Ди Каприо

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

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Опыт с голливудским актером и раскрепощение в постели помогли девушке в будущей карьере чувствовать себя более уверенной.

Австралийская актриса Марго Робби раскрыла некоторые детали съемок фильма «Волк с Уолл-Стрит». В картине, которая вышла на экраны в 2013 году, у знаменитости было немало интимных сцен с Леонардо Ди Каприо. Но она все же смогла справиться со стеснением.

Как сообщило Daily Mail со ссылкой на подкаст Nova, зачастую актеры даже в интимных сценах полностью не оголяются. Для прикрытия некоторых частей тела им выдают специальные приспособления.

«У них были штуки, которые называют меркинами, что-то вроде парика для гениталий. На съемках „Волка с Уолл-стрит“ была целая комната с меркинами», — объяснила она.

Но пользоваться приспособления Робби не стала. Она решила таким образом полностью раскрепоститься. Поэтому в фильме снялась обнаженной. Однако перед интимными сценами для храбрости она выпила алкоголь. Такой опыт, кстати, помог актрисе. Она стала спокойнее относиться к интимным сценам, поэтому в фильме «Вавилон», съемки которого проходили последние несколько лет, она отказалась от дублерш, все отыграла сама. И даже по своей инициативе поцеловала Брэда Питта, хотя в сценарии этого не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Леонардо Ди Каприо расстался с моделью Хадид.

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