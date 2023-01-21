Мертвеца с запрокинутой головой и открытыми глазами нашли на парковке в Москве

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Игорь Рязов
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Тело мужчины находилось на заднем сидении иномарки в Северном Чертаново.

Мертвеца с запрокинутой головой и открытыми глазами нашли на парковке в Москве

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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Мертвеца с запрокинутой головой и открытыми глазами нашли в автомобиле на парковке в Москве. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что труп находился на заднем сиденье автомобиля марки Mitsubishi. Иномарка стояла на парковке в районе дома № 7 в Битцевском проезде — район Северное Чертаново.

Очевидцы, которые заметили мужчину в необычной позе, не сразу поняли, что тот мертв. Москвичи попытались привести человека в чувства, однако на сигналы тот не реагировал.

В силовых структурах информацию о происшествии в Северном Чертаново официально не комментировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело женщины с пулевым ранением обнаружили у храма на юго-востоке Москвы. Жертва за несколько минут до гибели позвонила родным и сообщила, что скоро придет домой.

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