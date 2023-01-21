Любая рыба будет вкусной: рецепт необычной долмы от шефа Емельяненко

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 37

Такое простое и аппетитное блюдо точно покорит сердца ценителей рыбных лакомств!

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; Youtube / Шефповар Василий Емельяненко

Шеф-повар Василий Емельяненко на своем Youtube-канале рассказал о том, как быстро приготовить блюдо ресторанного типа. Сегодня речь пойдет о рыбной долме — настоящем деликатесе.

Ингредиенты:

Филе красного морского окуня — 4 штуки;

Виноградные листья — 15 граммов;

Соль, перец, специи — по вкусу;

Чеснок — ползубчика;

Йогурт — 200 миллилитров.

Способ приготовления:

Для начала необходимо очистить листья винограда от плодоножки. Затем разрезать рыбу в основании серединной косточки и нарезать на кусочки. И выкладываем их на ранее заготовленный лист. Посыпаем необходимыми специями. Затем надо будет растопить сливочное масло на сковороде. После в разогретую скороду кладем рыбную долму. Хватит пару минут для каждой стороны, что приготовилось блюдо. Вскоре выкладываем его на тарелку и наслаждаемся вкусной рыбой.

Приятного аппетита! До новых вкусных встреч!

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как приготовить маринованные огурцы с куркумой.

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