Сбербанк открыл мобильные офисы в четырех населенных пунктах Крыма

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Полина Долгова
Полина Долгова 30

Российский финансовый конгломерат постоянно расширяется. В планах — выход на китайский рынок.

Сбербанк открыл мобильные офисы в четырех населенных пунктах Крыма

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Сбербанк установил первые мобильные офисы на Крымском полуострове. Так, банкоматы можно найти в Ялте, Симферополе, Севастополе и в селе Оползневое, сообщает ТАСС.

«На территории полуострова Крым банкоматы Сбербанка расположены по адресам: Севастополь, площадь Нахимова, дом 1; Симферополь, улица Пушкина, 10; Ялта, Киевская, 6; село Оползневое, улица Генерала Острякова, 9», — информирует пресс-служба Сбербанка.

В Telegram-канале правительства Севастополя сообщается, что также заработал мобильный офис на площади Нахимова. Глава Ялты Янина Павленко сообщила в Telegram-канале, что мобильный офис Сбербанка в городе заработал на Советской площади.

В пресс-службе кредитной организации в свою очередь уточнили, что в Симферополе также развернут мобильный офис «Сбера».

«В селе Оползневое установили обычные банкоматы», — добавляют в пресс-службе Сбербанка.

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В конце декабря первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщал, что в планах есть открытие нового филиала в Китае в 2023 году. Тогда же он рассказал о взаимодействии кредитной организации с китайским регулятором, куда уже отправили необходимый пакет документов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества для любителей покупок в интернете.

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