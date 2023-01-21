Илон Маск нанял себе 100 охранников и усилил безопасность отца

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 65

Илон Маск усилил меры безопасности в доме отца и нанял себе сотню охранников

Илон Маск нанял себе 100 охранников и усилил безопасность отца

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Один из самых богатых людей мира боится за жизнь семьи после недавнего инцидента, связанного с его сыном.

Американский предприниматель и технологический магнат Илон Маск усилил меры безопасности в доме своего отца и окружил себя телохранителями, сообщает газета The Sun со ссылкой на отца бизнесмена.

По словам Эррола Маска, его 51-летний отпрыск опасается за свою и его жизнь после недавних угроз в его адрес.

«Если они похитят одного из нас, это будут самые быстрые 20 миллионов долларов, которые кто-либо когда-либо зарабатывал в своей жизни», — отметил он.

Мужчина уточнил, что на усиление охраны Илон Маск потратил 14,6 тысячи долларов США. Во столько обошлись высокотехнологичные камеры, электрифицированное ограждение и круглосуточное наблюдение охранников, вооруженных до зубов.

«Они проверяют меня все время. Если они видят странную машину на моей подъездной дорожке, они заходят и спрашивают меня, все ли со мной в порядке», — рассказал Эррол Маск.

При этом, по словам мужчины, такая жизнь ему ненавистна, но другого выхода нет.

Как известно, в декабре минувшего года Илон Маск сообщил, что неизвестный преследовал машину с его ребенком, кроме того, злоумышленник заблокировал движение и забрался на капот автомобиля. Неизвестный, возможно, надеялся на то, что в машине сидит сам Илон Маск, потому и вел себя таким образом, предположил после инцидента бизнесмен. В тот же день в мире стало известно, что Маск за три дня продал 22 миллиона акций Tesla на 3,6 миллиарда долларов, по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Илон Маск раскритиковал США из-за планов на Крым.

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