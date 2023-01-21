Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о разводе с мужем и пошла на свидание в кино

|
Полина Долгова
Полина Долгова 327

Фильм растрогал блогершу, а ее партнеру было скучно. Чем завершилась любовная встреча?

Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о разводе с мужем и пошла на свидание в кино

Фото: Instagram* / _iosif91

Читайте нас в: Дзен Новости

После громкого заявления о разводе звезда телешоу «Дом-2» Саша Черно пошла в кино вместе с Иосифом Оганесяном. Несмотря на конфликт, досуг партнеры продолжают проводить вместе. Об этом сообщает портал «Вокруг ТВ».

Конфликт в отношениях не помешал Черно и Оганесяну провести время вместе. Тем более они воспитывают сына Стефана, который родился два года назад.

«Кстати, мы сходили классно. Ну как мы, я. Йосенька уснул, фильм ему не очень», — написала в соцсети Александра.

Читайте также

«Бьется головой об пол»: звезда «Дома-2» Черно пожаловалась на поведение сына

Чтобы вернуть тепло и страсть в отношения возлюбленные даже возвращались на телестройку, надеясь, что их любовь под камерами заиграет по-новому. Однако ничего не изменилось, ссоры не прошли, а зрители увидели, какая напряженная атмосфера царит вокруг партнеров.

«Глобально, он — хороший человек. Во всех сложных ситуациях поддержит, будет на моей стороне, поможет. Он хороший друг. Но есть негативные вещи, которые перевешивают это хорошее. Не потому что кто-то плохой, а потому что мне так, к сожалению, больше не подходит. Я хочу быть счастливой и хочу, чтобы ты тоже был счастлив», — объяснила Саша.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что звезда «Дом-2» громко заявила о разводе с мужем.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-4° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
ТОП-5 знаков зодиака, которые сохранят ваши деньги

Последние новости

21:45
Боец российского штурмового отряда назвал разницу между наемниками и ВСУ
21:14
Что опасно есть перед сном: ТОП «запрещенных» продуктов
21:01
Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о разводе с мужем и пошла на свидание в кино
20:48
Ушедший со скандалом в отставку Арестович заговорил о поражении Киева
20:33
Умер советский и литовский писатель Григорий Канович
20:21
«Было просто необходимостью»: Зеленская начала оправдываться за «страшный» внешний вид мужа

Сейчас читают

«Было просто необходимостью»: Зеленская начала оправдываться за «страшный» внешний вид мужа
Евгений Дятлов ушел из семьи к молодой помощнице
Главное — не выйти на себя: зачем Киеву лишать госнаград «артистов-предателей»
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023