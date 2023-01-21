В Подмосковье прошла тренировка расчетов ЗРС С-300

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 13

Минобороны РФ: батарея С-300 отработала защиту важных военных объектов в Подмосковье

В Подмосковье прошла тренировка расчетов ЗРС С-300

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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Зенитчики выполнили пуски ракет по целям, имитирующим беспилотники и баллистические ракеты.

Войска Западного военного округа (ЗВО) провели в Московской области тренировку по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Уточняется, что батарея зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 отразила нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники. После разворачивания комплексов в боевой порядок зенитчики выполнили электронные пуски ракет по целям, имитирующим летательные аппараты и баллистические ракеты. В маневрах участвовали более 150 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и спецтехники.

На прошлой неделе военные России и Белоруссии провели совместные авиационные летно-тактические учения, в ходе которых отработали оперативную совместимость войск при выполнении учебно-боевых задач.

Незадолго до этого новейший российских фрегат «Адмирал Горшков» успешно задействовали в учениях сил ПВО в Норвежском море. Экипаж корабля отработал навыки отражения противокорабельных ракет и атак авиации в сложных погодных условиях. В НАТО внимательно следили за передвижением фрегата, а Норвегия даже подняла в воздух патрульный самолет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что командующий ВКС РФ Сергей Кобылаш анонсировал участие стратегической авиации в СВО.

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