Размер американского госдолга достиг 31 триллиона 400 миллиардов долларов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / William Volcov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Но и американцам нет времени ждать. Госдолг США достиг очередного потолка, 31 триллион 400 миллиардов долларов. Это 135% от ВВП страны. Чтобы было понятно, представьте, что у вас зарплата 100 тысяч рублей, а вы в кредитах уже на 135 и даже не пытаетесь рассчитаться.

«Потолок» это как обещание самому себе — больше не занимать: заведомо неисполнимое. Кредитомания США прогрессирует особенно в последние годы.

И тут уже вопрос, когда закончится вера кредиторов в то, что США расплатятся. Вот тогда будет большой «БУМ» и глобальный кризис, каких свет ни видывал. 

Нет сомнений, что потолок американцы себе поднимут еще. Но сопровождаться это все будет интересными склоками и конфликтами, а Конгресс потребует от Белого Дома какие-то расходы срезать. Выбор небольшой — либо социалку сокращать — но перед президентскими выборами демократы на это не пойдут, либо военный бюджет — между строк читаем всю ту же мысль: а может ну ее уже эту Украину?

-5° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:17
Экс-участница «Дома-2» Черкасова раскрыла секрет, как избежать ссор в семье
4:55
В Китае начались каникулы, приуроченные к Новому году
4:24
Госдолг США достиг 135% от ВВП страны
4:10
«Я и правда сумасшедший»: у Охлобыстина не возникла неприязнь к Смольянинову*
4:10
Своя революция: какие разработки Сергея Эйзенштейн до сих пор используют в кино
3:52
«Все реально посчитать»: о чем говорил Путин на совещании по экономическим вопросам

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака
Волочкова объяснила, почему прощает измены мужчинам: «Продолжают наяривать»
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения
В 2023 году МРОТ изменится — как это отразится на зарплатах?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023