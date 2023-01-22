«Вызывал рвотные судороги»: Кушанашвили набросился на Шаляпина из-за его улыбки

Артист не позволяет себя оскорбления в адрес других, пытаясь не провоцировать конфликты. Почему журналист так оскорбил певца?

Скандальный журналист Отар Кушанашвили высказал свое мнение про эпатажного певца Прохора Шаляпина, заявив, что его и многих других раздражает постоянная улыбка на лице артиста при любых ситуациях.

«Прохор всегда был изысканным, рафинированным. Воплощением элегантности. Кому-то это нравится, у кого-то вызывал рвотные судороги. У меня он вызывает непонимание, как можно быть в любой ситуации таким — улыбчивым и подтянутым. Редкостный ублюдок! Мразь!» — эмоционально высказался телеведущий в юмористическом шоу «Исторический квиз-стендап».

Отар Кушанашвили не в первый раз критикует знаменитостей. Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

При этом оскорбления Кушанашвили произнес с улыбкой на лице. Что спровоцировало журналиста на подобное высказывание, неизвестно. Ведь Шаляпин никак не оскорблял его. Знаменитость любит эпатировать публику, но в скандалах нечасто был замечен. Возможно, из-за своего характера он не стал и на этот раз отвечать тем же Кушанашвили. Он посмеялся и даже пошутил.

«Можно поаплодировать! Ты такой странный», — заключил Шаляпин.

К слову, Кушанашвили не стеснялся в выражениях и раньше. Он неоднократно резко высказывался и об уехавшей в Израиль певице Алле Пугачевой, насмехался над бежавшей за границу Светланой Лободой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Прохору Шаляпину советуют, по его словам, завистливые мужчины.