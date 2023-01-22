«Вызывал рвотные судороги»: Кушанашвили набросился на Шаляпина из-за его улыбки

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Журналист Кушанашвили резко высказался о певце Шаляпине

«Вызывал рвотные судороги»: Кушанашвили набросился на Шаляпина из-за его улыбки

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Читайте нас в: Дзен Новости

Артист не позволяет себя оскорбления в адрес других, пытаясь не провоцировать конфликты. Почему журналист так оскорбил певца?

Скандальный журналист Отар Кушанашвили высказал свое мнение про эпатажного певца Прохора Шаляпина, заявив, что его и многих других раздражает постоянная улыбка на лице артиста при любых ситуациях.

«Прохор всегда был изысканным, рафинированным. Воплощением элегантности. Кому-то это нравится, у кого-то вызывал рвотные судороги. У меня он вызывает непонимание, как можно быть в любой ситуации таким — улыбчивым и подтянутым. Редкостный ублюдок! Мразь!» — эмоционально высказался телеведущий в юмористическом шоу «Исторический квиз-стендап».

отар кушанашвили напишиОтар Кушанашвили не в первый раз критикует знаменитостей. Фото:www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

При этом оскорбления Кушанашвили произнес с улыбкой на лице. Что спровоцировало журналиста на подобное высказывание, неизвестно. Ведь Шаляпин никак не оскорблял его. Знаменитость любит эпатировать публику, но в скандалах нечасто был замечен. Возможно, из-за своего характера он не стал и на этот раз отвечать тем же Кушанашвили. Он посмеялся и даже пошутил.

«Можно поаплодировать! Ты такой странный», — заключил Шаляпин.

К слову, Кушанашвили не стеснялся в выражениях и раньше. Он неоднократно резко высказывался и об уехавшей в Израиль певице Алле Пугачевой, насмехался над бежавшей за границу Светланой Лободой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Прохору Шаляпину советуют, по его словам, завистливые мужчины.

-5° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:01
Навсегда вошел в историю: 80-я годовщина прорыва блокады Ленинграда
6:37
«Вызывал рвотные судороги»: Кушанашвили набросился на Шаляпина из-за его улыбки
6:15
И хочется, и колется: можно ли заниматься сексом во время менструации
5:56
«Сколько коротко стриженных мудаков»: Галич возмутилась критике образа ее сына
5:38
Ушедшие из России автоконцерны начали отключать машины россиян от программ для ремонта
5:17
Экс-участница «Дома-2» Черкасова раскрыла секрет, как избежать ссор в семье

Сейчас читают

И хочется, и колется: можно ли заниматься сексом во время менструации
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака
Волочкова объяснила, почему прощает измены мужчинам: «Продолжают наяривать»
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023