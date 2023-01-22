Сколько нужно времени, чтобы восстановиться после гриппа? Мнение врача

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Полина Долгова
Полина Долгова 47

Терапевт Рябков предупредил о трехмесячном периоде восстановления после гриппа

Сколько нужно времени, чтобы восстановиться после гриппа? Мнение врача

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Эксперт указал на самые опасные осложнения после гриппа.

Заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков рассказал, что на восстановление после тяжелой формы гриппа организму потребуется более трех месяцев. Об этом специалист сообщил в беседе с корреспондентом URA.RU.

По словам эксперта, при легкой форме гриппа организм восстанавливается достаточно быстро — в течение семи или десяти дней, при средней тяжести на то, чтобы человек был полностью здоров уходит от десяти до 14 дней, указал врач.

«При легкой форме течения гриппа организм восстанавливается примерно в течение семи-десяти дней. При средней тяжести — от десяти до 14 дней, иногда срок доходит до 21 дня. При тяжелой форме гриппа организму может потребоваться порядка трех месяцев, а иногда и больше»,  — сказал Андрей Рябков.

Медик обратил внимание, что на сроки восстановления влияет состояние иммунитета до болезни и наличие хронических заболеваний.

Также он назвал наиболее опасные осложнения болезни, среди которых выделил: вирусную пневмонию, менингит, обострение ишемической болезни сердца, бронхиальную астму, хронических бронхит. Более того, грипп может привести к отиту, синуситу.

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