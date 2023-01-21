Врач назвала главные болезни богатых и бедных: есть ли разница

Действительно ли за деньги можно купить здоровье? Врач-терапевт делится опытом наблюдения за состоятельными и не очень россиянами.

Богатые и бедные россияне отличаются друг от друга не только по количеству денег в кошельке, образу и качеству жизни. Болеют представители этих сословий тоже по-разному, и в этом состоятельные граждане страны, скорее, уступают соотечественникам с низким доходом. Все дело в питании — пояснила в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

Слишком хорошо — тоже не хорошо

«Болезни богатых — от жирной, обильной еды. Икра, рыба, которую едят люди с достатком, — это все белки, она калорийная. И когда ее едят в больших дозах, в организме увеличивается количество триглицеридов, растет холестерин. А болезни бедных — от голода, хотя от него умирают меньше, чем от тромбоза и ожирения», — заверила собеседница.

Кроме перечисленных недугов, у состоятельных россиян врачи часто выявляют подагру, при которой пациентов беспокоят боли в суставах. А при запущенной стадии заболевания еще и появляются тофусы (подагрические узлы). И это опять же следствие чрезмерного употребления белковой и жирной пищи. Более того, к болезни богатых можно отнести и такой сахарный недуг, как сахарный диабет, который часто развивается на фоне ожирения.

«Также у переедающего человека часто проблемы с желудочно-кишечным трактом. Организм у них не функционирует правильно, развивается воспалительный процесс, а этот как раз уже иммунные проблемы. И в этой ситуации возникают гастриты, колиты, на их фоне — метеоризм. Плюс часто диагностируют одно из ведущих заболеваний — панкреатит», — подчеркнула врач.

На этом беды богатых людей не заканчиваются. Любовь к жирненькому и сладенькому выливается еще и в пищевую аллергию. Хорошо, если недуг не переходит в хроническую форму, когда крапивница и дерматиты становятся вечными спутниками пациента.

Бедность — не порок, но витамины нужны

Бедным людям икра заморская и мраморная говядина только снятся. Прекрасно, если человек умеет обходиться простыми, но здоровыми блюдами. Супы, тушеные овощи, отварная курица — все это только впрок. Но организму еще необходимы красное мясо, рыба и та же икра, которыми объедаются богатые. Из-за дефицита некоторых продуктов как раз и возникает та же анемия — и гипохромная, и железохромная. Ревматоидные артриты — тоже следствие скудного питания.

«Если люди не лечатся — а это на самом деле связано с питанием — развиваются аутоиммунные процессы, и они тяжело поддаются лечению», — предупредила терапевт.

Кроме того, добавила она, у людей с низким достатком меньше возможностей путешествовать в теплые страны, а значит, есть проблемы с витамином D, а он, к примеру, помогает усваиваться кальцию, от которого в свою очередь зависит состояние костной системы.

Между тем, эксперт подчеркнула, что те или иные болезни нельзя приписывать только к определенной группе людей. И богатые, и бедные россияне могут страдать и сахарным диабетом, и ревматоидными артритами, и другими заболеваниями, вызванными нарушениями обменных процессов. Однако, как показывает практика, люди, которые могут позволить себе все, чаще «ломают» свое здоровье, заключила эксперт.

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