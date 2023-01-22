В Турции предупредили о молниеносной реакции РФ на поставку танков Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил у стран-союзников помощи в поставке новой военной техники, однако те попросили времени на размышления. Что заставляет их сомневаться?

Просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках Киеву современных танков и ракет большой дальности раскритиковали читатели турецкого издания Haber 7. По мнению турков, так конфликт только затянется.

«Это еще больше разозлит Путина. Лучше попробуйте договориться, не слушайте США, они будут все делать для затягивания конфликта», — написал один из читателей.

Другой комментарий гласит, что оружейные компании будут богатеть по мере затягивания конфликта, а США будут поставлять Украине оружие, пока она воюет на их стороне.

«Какая разница, кто за это платит, какая разница, если это обернется кровавой баней? США снова пытаются навязать демократию», — цитирует РИА Новости одного из пользователей.

Пока Германия не хочет поставлять Украине танки Leopard, поэтому страна призвала США заняться этим вопросом и помочь с поставкой необходимой техники Киеву. Владимир Зеленский раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за нежелание передавать нужную военную помощь.

«Если у вас есть танки Leopard, отдайте их нас. Мы же не атакуем, если кого-то это беспокоит. Эти танки не пройдут через территорию России. Мы обороняемся», — цитирует заявление Зеленского Tagesshau.

Ранее 5-tv.ru писал, что союзники не смогли убедить ФРГ начать передачу танков Украине.