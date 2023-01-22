«Поломанный малыш»: Самойлова столкнулась с трудностями в воспитании сына

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Рита Миронова
Рита Миронова 26

Оксана Самойлова пожаловалась на воспитание двухлетнего сына

Фото, видео: Instagram* / samoylovaoxana

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Блогер рассказала, что мальчик начал часто устраивать истерики. Справятся ли знаменитые родители с капризами долгожданного сына?

Оксана Самойлова и Джиган находятся в Дубае с Нового года вместе со своими детьми. Во время отдыха у самого младшего, сына Давида, начался «кризис трех лет». Об этом Самойлова сообщила в своем Instagram*, поделившись видео с детьми.

«У него (Давида — Прим. ред.) приближается кризис трех лет. И снова придется пережить это: „Вода слишком мокрая, соль слишком соленая и так далее“. Это кошмар. Просто поломанный малыш», — написала блогер.

На кадрах Давид плачет, пока его сестры развлекаются возле воды.

Сын всегда был просто ангелом, о чем Самойлова неоднократно упоминала сама. Но сейчас наступил сложный период, и теперь родителям придется справляться с капризами маленького ребенка.

Помимо сына, Джиган и Самойлова также воспитывают трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В браке звездная пара находится 11 лет. К слову, Самойлова в своем блоге шутила о том, что у нее есть привычка — рожать каждые три года. Пока поклонникам остается лишь гадать, будет ли в знаменитой семье еще пополнение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оксана Самойлова за год заработала больше, чем Джиган.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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