Замминистра инфраструктуры Украины подозревают во взятке на 400 тысяч долларов

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского уличили во взятке на 400 тысяч долларов. Об этом представители САП написали в официальном Telegram-канале.

Кроме того, во взятке подозревают также других членов группы.

«21 января 2023 года по процессуальному руководству прокуроров САП детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — Прим. ред.) разоблачили заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и других членов организованной преступной группы в получении 400 тысяч долларов неправомерной выгоды за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники», — сообщили в САП.

После обысков в офисе предпринимателей прокуратура обнаружила 38 тысяч долларов и 920 тысяч гривен (почти 25 тысяч долларов — Прим. ред.).

Известно, что Василий Лозинский стал заместителем министра инфраструктуры Украины в декабре 2022 года. До этого он был заместителем главы минрегиона Алексея Чернышова.

Ранее 5-tv.ru писал, что СБУ задержала замглавы Одесской областной администрации по делу о взятке.