Объятый пламенем поезд-призрак путешествовал по Германии
Локомотив едва удалось перехватить и потушить — перепугал всю общественность.
Фото, видео: Hindustan Times via www.imago-im; 5-tv.ru
В Германии пожарным пришлось догонять неуправляемый поезд, охваченный огнем. Он загорелся в пути. Машинисты остановили состав и вызвали экстренные службы. Но как только пламя начали тушить, беспилотный локомотив неожиданно тронулся. И стремительно набрал скорость.
Призрачный состав поймали — переключив стрелку. Его направили на закрытый для остальных поездов путь, где локомотив замедлился, а пожарным наконец удалось потушить пламя.
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