Объятый пламенем поезд-призрак путешествовал по Германии

В Германии пожарным пришлось догонять неуправляемый поезд, охваченный огнем. Он загорелся в пути. Машинисты остановили состав и вызвали экстренные службы. Но как только пламя начали тушить, беспилотный локомотив неожиданно тронулся. И стремительно набрал скорость.

Призрачный состав поймали — переключив стрелку. Его направили на закрытый для остальных поездов путь, где локомотив замедлился, а пожарным наконец удалось потушить пламя.