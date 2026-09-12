Село освободили подразделения группировки войск «Центр».
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Армия России установила контроль над населенным пунктом Веселое в Донецкой народной республике. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики», — гласит публикация военного ведомства.
Ранее 5-tv.ru писал, что бойцы ВС РФ сжимают кольцо окружения в Харьковской области.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины.
Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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