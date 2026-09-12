Самолет Cessnа упал в огород частного дома в Татарстане

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 71 0

Причина крушения устанавливается.

Падение самолета в Татарстане

Фото: МЧС России

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Легкомоторный самолет Cessna 172 упал в огороде частного дома в Татарстане. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным МЧС, в результате крушения погибли два человека — пилот и пассажир.

«В результате падения самолета в Сабинском районе погибли два человека… Поступило сообщение о падении самолета в селе Шемордан», — гласит публикация экстренного ведомства.

На земле разрушений, погибших и пострадавших нет. Причина крушения устанавливается.

Ранее 5-tv.ru писал, что в июне в Татарстане разбился самодельный легкомоторный планер, 57-летний пилот получил смертельные травмы. Крушение произошло недалеко от села Казанбаш Арского района.

Кроме того, ранее сверхлегкий самолет упал и разбился на аэродроме в поселке Сельцо Волосовского района в Ленинградской области. В результате происшествия погиб один человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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