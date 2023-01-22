В США объяснили, когда Европа начнет поставлять Киеву танки Leopard

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 90

Конгрессмен Маккол: отправка одного танка Abrams вынудит ФРГ поставить Украине Leopard

В США объяснили, когда Европа начнет поставлять Киеву танки Leopard

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

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Конгрессмен Майкл Маккол заявил, что европейцы ждут инициативы от Вашингтона.

Отправки даже одного американского танка Abrams Киеву будет достаточно, чтобы Европа начала поставки украинской армии немецких танков Leopard. Такое заявление сделал председатель комитета по международным отношениям палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.

По его словам, Берлин «затаился» и ждет, пока Вашингтон первым проявит инициативу.

«Если бы мы объявили, что собираемся передать танки Abrams, хотя бы один… <…> Я слышал, что Германия ждет, пока мы возьмем на себя инициативу. Тогда они поставили бы танки Leopard», — заявил Маккол в интервью ABC News.

Конгрессмен добавил, что, по его информации, около десяти стран имеют на вооружении танки Leopard и ждут согласия Германии для их отправки на Украину.

Накануне стало известно, что по итогам переговоров на базе Рамштайн в Германии союзники по НАТО не уговорили немцев передать Украине танки Leopard. Несмотря на беспрецедентное давление, Берлин не поддался уговорам и заявил о необходимости подумать.

За несколько дней до этого канцлер ФРГ Олаф Шольц на форуме в Давосе уклонился от ответа на вопрос о поставке Украине танков Leopard. Он сказал, что Германия сотрудничает по этому вопросу со своими партнерами и ничего не делает в одиночку. При этом политик призвал избегать развития событий, при котором конфликт на Украине превратится в войну между Россией и НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем грозит поставка танков Leopard на Украину.

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