Самбурская столкнулась с хамством в самолете: «Напились, стали орать!»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 107

Актриса Самбурская пожаловалась на хамство и приставания пьяных пассажиров в самолете

Самбурская столкнулась с хамством в самолете: «Напились, стали орать!»

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Артистка, убежденная трезвенница, не избежала сальных шуточек о своей работе в сериале «Универ».

Актриса Настасья Самбурская пожаловалась поклонникам на поведение пьяных пассажиров самолета, в компании которых была вынуждена лететь в Москву из отпуска. Новогодние праздники звезда сериала «Универ» провела в теплых странах, после чего отправилась в Ессентуки и еще несколько дней отдыхала в местном санатории. Впечатления от путешествий и курса процедур, настрой на возвращение к работе и хорошее настроение подпортила группа «весельчаков», чьи шутки сопровождали трехчасовой перелет в столицу.

«Пассажиры напились, стали орать на весь салон. Причем они даже не понимали, что не одни летят, или у них было ощущение, что у них частный борт, и к ним случайно подсадили кого-то», — поделилась Самбурская.

Как отметила актриса, всю дорогу ей казалось, что она не в самолете, а в баре, настолько громко и расслабленно вели себя соседи. Но на этом испытания не закончились. Увидев, что рядом известная артистка, выпившие граждане не удержались от остроумных высказываний в ее адрес. По их мнению остроумных. Двое сплели романтическую линию персонажа Самбурской с ее реальной личной жизнью.

«Пошутили по поводу „Универа“, отношений Кристины и Антона. Что-то вроде: „Я вот к тебе приставал, а Антон к Кристине тоже приставал“. Так это, конечно, по-идиотски выглядит. Ну, хотите обратить на себя внимание — подбирайте другие способы», — умоляла актриса.

Самбурская подчеркнула, что любит всех своих поклонников, но все же призвала людей с большим уважением относиться друг к другу. 

Ранее, писал 5-tv.ru, Настасья Самбурская показала свое архивное фото в самой первой роли.

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