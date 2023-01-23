Россияне смогут взять кредитные каникулы по любым займам

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Воспользоваться отсрочкой можно будет в случае болезни и потери работы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV; 5-tv.ru

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С марта жители России смогут уйти на кредитные каникулы с любыми потребкредитами! Об этом «Известиям» рассказали в Госдуме.

Сейчас такое право есть только у мобилизованных и ипотечных заемщиков. Механизм позволит гражданам получить передышку по обязательствам в случае болезни или потери работы.

Правда, такую отсрочку заемщик сможет получить лишь единожды за время действия кредитного договора.

При этом сумма долга должна быть не меньше 450 тысяч и не больше 1 миллиона 600 тысяч рублей.

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