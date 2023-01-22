От голода или из принципа? 47-летняя Волочкова начала есть живые розы
Балерина Волочкова начала есть живые розы
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Два дня назад селебрити отметила свой день рождения. Без казусов не обошлось.
Случайно съела живую розу балерина Анастасия Волочкова. Бывшая прима Большого театра поспешила поделиться курьезом с подписчиками в социальных сетях.
«Эту смешную историю с тортом не описать словами. Розы оказались живыми, а я одну съела», — гласит весьма эмоциональный пост Волочковой.
Волочкова случайно съела розу.
Два дня назад селебрити отметила 47-летие. Помимо новой веселой истории, в копилке знаменитости немало и других в том числе и весьма загадочных. В частности, Волочкова недавно была на Мальдивах, откуда выложила фотографию с молодым человеком по имени Сайфул, за что-то его отблагодарив.
По предположениям пользователей, за прекрасную ночь. При этом танцовщица сообщала о скорой свадьбе с неким кондитером Дмитрием. Также женщина говорила, что прилетала на острова одна, «но отдыхала не одна» и обещала поделиться подробностями с журналистами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, без чего «лезет на стену» Волочкова.
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