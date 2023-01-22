От голода или из принципа? 47-летняя Волочкова начала есть живые розы

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 100

Балерина Волочкова начала есть живые розы

От голода или из принципа? 47-летняя Волочкова начала есть живые розы

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

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Два дня назад селебрити отметила свой день рождения. Без казусов не обошлось.

Случайно съела живую розу балерина Анастасия Волочкова. Бывшая прима Большого театра поспешила поделиться курьезом с подписчиками в социальных сетях.

«Эту смешную историю с тортом не описать словами. Розы оказались живыми, а я одну съела», — гласит весьма эмоциональный пост Волочковой.

Волочкова случайно съела розуВолочкова случайно съела розу. Фото: Instagram* / volochkova_art

Два дня назад селебрити отметила 47-летие. Помимо новой веселой истории, в копилке знаменитости немало и других в том числе и весьма загадочных. В частности, Волочкова недавно была на Мальдивах, откуда выложила фотографию с молодым человеком по имени Сайфул, за что-то его отблагодарив.

По предположениям пользователей, за прекрасную ночь. При этом танцовщица сообщала о скорой свадьбе с неким кондитером Дмитрием. Также женщина говорила, что прилетала на острова одна, «но отдыхала не одна» и обещала поделиться подробностями с журналистами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, без чего «лезет на стену» Волочкова.

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