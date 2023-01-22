От голода или из принципа? 47-летняя Волочкова начала есть живые розы

Два дня назад селебрити отметила свой день рождения. Без казусов не обошлось.

Случайно съела живую розу балерина Анастасия Волочкова. Бывшая прима Большого театра поспешила поделиться курьезом с подписчиками в социальных сетях.

«Эту смешную историю с тортом не описать словами. Розы оказались живыми, а я одну съела», — гласит весьма эмоциональный пост Волочковой.

Волочкова случайно съела розу. Фото: Instagram* / volochkova_art

Два дня назад селебрити отметила 47-летие. Помимо новой веселой истории, в копилке знаменитости немало и других в том числе и весьма загадочных. В частности, Волочкова недавно была на Мальдивах, откуда выложила фотографию с молодым человеком по имени Сайфул, за что-то его отблагодарив.

По предположениям пользователей, за прекрасную ночь. При этом танцовщица сообщала о скорой свадьбе с неким кондитером Дмитрием. Также женщина говорила, что прилетала на острова одна, «но отдыхала не одна» и обещала поделиться подробностями с журналистами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, без чего «лезет на стену» Волочкова.

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