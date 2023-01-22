Лариса Удовиченко рассказала о своем состоянии после перелома позвоночника

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Оксана Тарасова
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Актриса Удовиченко о своем состоянии после травмы позвоночника: Прекрасно себя чувствую

Лариса Удовиченко рассказала о своем состоянии после перелома позвоночника

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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Народная артистка РФ впервые вышла на связь после тревожных новостей и обнародования неутешительных прогнозов.

Народная артистка РФ Лариса Удовиченко впервые прокомментировала известия о переломе позвоночника и госпитализации. В эфире федерального канала прозвучал ее короткий телефонный разговор с журналистом. 67-летняя актриса в беседе была бодра, переживающих о ее состоянии поклонников поспешила успокоить.

«Все хорошо. Прекрасно себя чувствую», — сообщила звезда.

О происшествии, после которого Лариса Удовиченко попала в больницу, стало известно 18 января. Организаторы спектаклей с ее участием в Петрозаводске и Великом Новгороде сообщили, что зрители не увидят на сцене знаменитость из-за перелома позвоночника. Но ни обстоятельств травмы, ни данных о самочувствии и лечении знаменитости не раскрыли.

Коллега Удовиченко по творческому цеху Андрей Бутин в интервью с прессой заявил, что она получила «серьезную травму». Позже актер и близкий друг пострадавшей, заслуженный артист РФ Эвклид Кюрдзидис поделился — в декабре она перенесла операцию на позвоночнике, а в данный момент проходит реабилитацию уже в домашних условиях. Подчеркнул, что постоянно находится на связи с подругой.

СМИ называют причиной перелома неудачное падение. Народной артистке предрекают восстановление как минимум до марта. Врачи, комментируя инцидент, отмечают, что в элегантном возрасте звезды такие травмы чреваты большими проблемами — от потери чувствительности до полного обездвиживания конечностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о госпитализации народного артиста РФ Валерия Афанасьева — актер получил травму ноги во время спектакля и сейчас проходит обследование в больнице. Он рассказал о своем самочувствии.

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