Зеленский разочаровался в западных танках: «Не решат проблему»

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Владимир Зеленский заявил, что поставки западных танков не изменят ситуацию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp Schulze; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Президент Украины считает, что поставки гусеничной техники годятся только для «мотивации» ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD пожаловался, что несколько десятков танков не изменят ситуацию на фронте. Именно столько сейчас готов выделить Запад.

«Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50, не решает проблему», — сказал Владимир Зеленский.

Глава Незалежной добавил, что поставки западной военной техники направлены скорее на «мотивацию» ВСУ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом, что может отправить Украине танки «Леклерк» (AMX-56 Leclerc). Этот вопрос еще рассматривают в правительстве. Президент Пятой республики выдвинул целый ряд условий — для того чтобы выделить Киеву французские танки.

«Что касается „Леклерков“, я попросил нашего министра Вооруженных сил поработать над этим вопросом. Никакие варианты не исключаются, однако для отправки танков есть три критерия. Это не должно обострить кризис или ударить по нашей обороноспособности. В третьих, нужно, чтобы это могло оказать реальную и эффективную поддержку нашим украинским друзьям», — сказал Макрон.

Когда именно ВСУ могут получить французские танки, Макрон не уточнил. Поставки немецких «Леопардов» (Leopard) на встрече вообще не обсуждались. Шольц буквально ушел от вопросов на эту тему.

Как отмечает The New York Times, нежелание Германии обусловлено исторически. Немцы все еще хорошо помнят, чем закончилось их противостояние с Советским Союзом в 1945-м.

В то же время Берлин не будет запрещать поставлять Киеву «Леопарды», которые стоят на вооружении у польской армии. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Тема:
Украинский кризис
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