Прилетит из Канады: брату Моисеева дали добро на борьбу за наследство певца

Эпатажный артист оставил после себя не только воспоминания и творчество, но и приличное наследство, на которое собралось немало претендентов.

Российского артиста Бориса Моисеева не стало 27 сентября прошлого года. Последние годы жизни у певца были проблемы со здоровьем, из-за чего он практически не выходил из своей московской квартиры на Краснопролетарской улице. Теперь за нее, а также за другое имущество Моисеева сейчас начнется борьба наследников.

Среди них Маркс Толкач — брат Моисеева с канадским паспортом. Он намерен прилететь в Москву и побороться за свою долю. Как пишет портал dni.ru, канадцу уже дали добро на начало судебных процессов.

Бизнесмен и блогер Ашот Задыкян поделился своим мнением по поводу наследства знаменитого певца.

«Его память, конечно же, нужно почтить тишиной. Хотелось бы сказать, пусть земля ему будет пухом. Если человек считает, что он прав, то пусть делает. Только пусть делает это без вреда, без грязи, без вынесения этого всего наружу, обвинения всех подряд», — цитирует Задыкяна dni.ru.

На наследство Моисеева также претендует его концертный директор Сергей Горох. Именно его канадец винит в смерти брата.

Ранее 5-tv.ru писал, как директор Моисеева ответил на обвинения брата певца.