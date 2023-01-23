Прилетит из Канады: брату Моисеева дали добро на борьбу за наследство певца

|
Рита Миронова
Рита Миронова 56

Брат Моисеева возвращается из Канады в Россию для борьбы за наследство

Прилетит из Канады: брату Моисеева дали добро на борьбу за наследство певца

Фото: Сергей Виноградов / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Эпатажный артист оставил после себя не только воспоминания и творчество, но и приличное наследство, на которое собралось немало претендентов.

Российского артиста Бориса Моисеева не стало 27 сентября прошлого года. Последние годы жизни у певца были проблемы со здоровьем, из-за чего он практически не выходил из своей московской квартиры на Краснопролетарской улице. Теперь за нее, а также за другое имущество Моисеева сейчас начнется борьба наследников.

Среди них Маркс Толкач — брат Моисеева с канадским паспортом. Он намерен прилететь в Москву и побороться за свою долю. Как пишет портал dni.ru, канадцу уже дали добро на начало судебных процессов.

Бизнесмен и блогер Ашот Задыкян поделился своим мнением по поводу наследства знаменитого певца.

«Его память, конечно же, нужно почтить тишиной. Хотелось бы сказать, пусть земля ему будет пухом. Если человек считает, что он прав, то пусть делает. Только пусть делает это без вреда, без грязи, без вынесения этого всего наружу, обвинения всех подряд», — цитирует Задыкяна dni.ru.

На наследство Моисеева также претендует его концертный директор Сергей Горох. Именно его канадец винит в смерти брата.

Ранее 5-tv.ru писал, как директор Моисеева ответил на обвинения брата певца.

-4° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака

Последние новости

15:14
Хитрость или болезнь: зачем Пелоси вызывала священников для обряда экзорцизма
15:12
Российские войска уничтожили до 70 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
15:11
«Мне надо на сцену»: что скрывала и чем болела Инна Чурикова
15:05
Более 100 тысяч жителей Уссурийска остались без электричества в мороз
14:55
Россия понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией
14:51
В Кремле разъяснили продолжение действия указа о частичной мобилизации

Сейчас читают

Политолог Евсеев: ВСУ начали мобилизацию подростков и пожилых украинцев
Дочь Талызиной прокомментировала слухи о госпитализации 88-летней актрисы
"Я – с Россией! Я – за правду!": Таисия Повалий вывезла мать из Киева и переехала жить в Москву
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023