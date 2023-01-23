Почему бесит родная мать? Мнение психоаналитика

Клинический психолог Грязев перечислил вопросы, ответы на которые смогут выявить причину раздражения.

Клинический психолог, психоаналитик Юрий Грязев ответил на вопрос, почему ребенок может испытывать раздражительность по отношению к матери. Интервью опубликовало издание Газета.ру.

По мнению эксперта, если говорить о раздражительности к маме со стороны взрослого ребенка, то первый аспект — это излишне сексуальная и подавляющая мать, а второй аспект слишком тесная связь между матерью и ребенком, поэтому излишняя напряженность в отношениях между ними.

«Также имеет место несостоявшееся отделение от матери. Ребенок в данном случае не может быть индивидуальностью, частично опирается на мать своей детской частью, при этом взрослая часть понимает, что происходит что-то не то — отсюда берется раздражение», — объясняет специалист.

Психоаналитик отмечает, что здесь может быть проблема размытия границ между матерью и ребенком, это когда не до конца есть понимание о сепарации личностей. Самый сложный аспект такой связи это комплекс слияния, когда один из чувствует эмоциональные качели по типу «уходи, ой нет, останься».

При изучении этих аспектов Юрий Грязев рекомендует задать себе вопросы: «Насколько я являюсь субъектом по отношению к матери и к себе? Позволяла ли мне мама быть отдельным, самостоятельным, даже если я в каких-то моментах не устраивал (а) ее?»

Эксперт считает, что после ответов на эти вопросы причина раздражительности станет понятна.

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