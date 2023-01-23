Сдачи не дают: что делать, если на ребенка нападает больной пожилой человек

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Рита Миронова
Рита Миронова 36

Психолог Токарчук: при атаке пожилого человека надо громко крикнуть «Стоп!»

Сдачи не дают: что делать, если на ребенка нападает больной пожилой человек

Фото: Кадр из к/ф «Похороните меня за плинтусом», реж. Сергей Снежкин, 2008 г.

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Вступить с соседской бабушкой в бой — не лучшая идея. Как детям реагировать в такой ситуации, когда рядом нет взрослых?

Если ребенок попадает в ситуацию, где его обижает или пытается ударить больной пожилой человек, он вряд ли станет отвечать обидчику тем же. Но как тогда поступать в подобной ситуации? Об этом подробно рассказала психолог Юлия Токарчук.

«Как вариант, можно сыграть на эффекте неожиданности, очень громко закричать: „Стоп!“, а затем спокойно и четко сказать, что в случае, если она не прекратит, ребенок обратится к маме или папе, а они уже будут вызывать полицию и разбираться в ситуации. После чего развернуться и уйти», — цитирует эксперта Газета.ру.

По словам Юлии Токарчук, ни в коем случае нельзя допустить физической атаки в свой адрес и терпеть подобные проявления агрессии. Психолог отметила, что ребенку важно уметь заблокировать удар или просто уйти с линии поражения.

Лучше как можно раньше научить детей выстраивать коммуникацию с людьми, даже с больными и пожилыми. Однако при открытой агрессии ребенок должен проявить сдержанность и держать дистанцию.

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Сдачи не дают: что делать, если на ребенка нападает больной пожилой человек

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