Стриминговый сервис Spotify начал массовые сокращения из-за кризиса

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Как много сотрудников планируют уволить, пока неясно. Между тем, знающие отмечают, что ситуация печальна.

Фото, видео: Depositphotos / Wavebreakmedia; 5-tv.ru

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Американский кризис дошел до самых стабильных техногигантов. О масштабном сокращении персонала сегодня сообщил музыкальный сервис Spotify, который до сих пор считался наиболее успешной компанией с постоянным ростом.

Сколько именно сотрудников планируется уволить пока неизвестно, но по данным Bloomberg, речь идет о сотнях. Причины — падение доходов.

Ранее о сокращении 12 тысяч человек заявил Google. Волна ликвидации лишнего штата прокатилась в Microsoft, Twitter, Amazon и запрещенной в России Meta, которая признана экстремистской организацией.

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