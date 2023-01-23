Сериал без любви: зачем люди играют пышные свадьбы, а штампа в паспорт не ставят?

Сначала мужчина кажется идеальным принцем, а потом разочаровывает своими минусами. Нужен ли тогда брак, если все равно придется разводиться?

Многие женщины, в том числе и знаменитости, любят выставлять личную жизнь напоказ, рассказывают о бурных романах, радостно сообщают о предложении руки и сердца и устраивают красивые свадьбы. Все это сопровождается множеством видео, фотографиями в соцсетях и радостными криками. Однако потом выясняется, торжественный праздник был, а штампа в паспорте так и нет. Позже красавица находит нового принца, и история повторяется.

Почему это происходит? Чтобы детальнее разобраться в этом вопросе, 5-tv.ru обратился к врачу-сексологу Евгению Кульгавчуку.

По мнению эксперта, весь этот фарс свойственен для публичных личностей, чтобы поклонникам было интересно наблюдать за жизнью звезд. Люди любят зрелища и представления, поэтому для них следует создавать настоящие спектакли, выдавая за реальные события.

«Так называемая „светская хроника“ является, по сути, неким бесконечным сериалом, поэтому все яркие, пышные мероприятия порой являются ни сколько показателем какой-то распущенности или пограничных расстройств личности, а сколько, своего рода, концертной деятельностью на утеху публике. Это артисты, которые снимают свой сериал и имеют определенных поклонников, которые преданно смотрят этот сериал», — заявил эксперт.

В том числе врач объяснил, что некоторые такие знаменитости могут быть счастливы в любви, но разделяют личную жизнь и публичную. Иногда приходится немного «приукрасить» события, чтобы удерживать внимание аудитории. Сексолог призвал не воспринимать всерьез все происходящее в жизни селебрити.

«Что касается женщин, которые не являются публичными людьми, здесь все может быть несколько хуже. Поскольку им не нужно играть на публику и выдавать новый контент, они часто, бывает, ошибаются и порой страдают», — рассказал Кульгавчук.

По его словам, женщины, которые постоянно меняют мужчин и любят выставлять на публику свои романы и интимные подробности — не знают, чего хотят. У них есть проблема неясного формулирования задачи. Такие личности постоянно в поиске мужчины и этим создают себе трудности, поэтому несчастливы. Сексолог сравнил это поведение с поиском грибов вслепую — непонятно, какой съедобный, а какой ядовитый.

«Это может быть и выраженный истероидный радикал личности. То есть, в спокойных, добрых отношениях, такой женщине становится скучно. Душа ее требует драмы, она ищет причины для семейного шторма. Начинает придираться к своему мужчине, провоцировать скандалы, рвать отношения и заново искать новые», — сказал Евгений Кульгавчук.

По словам врача, для этих девушек сам процесс поиска мужчины более интересен, чем полученный результат. Хотя, именно они чаще всего говорят, что мужчины «подлецы и негодяи» и верят в поиск «того самого».

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