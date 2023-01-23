МИД РФ обвинил Запад в отказе признавать ужасающие данные по биолабораториям США

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Рита Миронова
Рита Миронова 171

Рябков заявил о политизированной реакции Запада на данные по биолабораториям США

МИД РФ обвинил Запад в отказе признавать ужасающие данные по биолабораториям США

Фото: www.globallookpress.com / Radek Petrasek / CTK

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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что реакция Запада на предоставленные Россией данные о биолабораториях США на Украине слишком политизирована.

«Отклик негативный, он политизированный. Люди просто отказываются воспринимать очевидные вещи. Это отражение их непринятие той позиции, оправданной, абсолютно обоснованной в пользу укрепления конвенций, наведения порядка военно-биологической деятельности США не только на Украине, но и во многих регионах мира», — цитирует ТАСС Рябкова.

Он также отметил, что данные, полученные Россией, подтвердили обоснованность подхода по укреплению режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

В прошлом году делегация США на совещании стран-участниц признала, что на Украине проводились биологические исследования на малообеспеченных людях и пациентах психиатрических больниц. Также Минобороны РФ сообщило, что на Украине есть сеть биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад пытается «замести под ковер» данные о биолабораториях США на Украине.

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