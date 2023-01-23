Пиарщик-диверсант: «переобувшегося» Арестовича готовят к заброске на юго-восток

Российский эксперт разоблачил украинского пиарщика, который после изгнания с треском из Киева неожиданно «полюбил» Москву.

Экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович, который в последние дни резко сменил риторику на лояльную по отношению к России, начал реализацию хитроумного плана по завоеванию умов жителей юго-востока Украины. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Сергей Марков.

Он прокомментировал недавнее интервью Арестовича, в котором тот назвал «изящной», «красивой» и «молниеносной» российскую спецоперацию по защите Донбасса в ее первые дни.

По мнению Маркова, бывший главный «рупор» киевского режима замаскировал хвалебными эпитетами истинный смысл своего высказывания, который заключался в том, что российский план при всей его «изящности» полностью провалился. Однако многие в России и на Украине этого не заметили, решив, что Арестович после скандальной отставки действительно «переобулся» и сменил позицию на близкую к российскому нарративу.

В этом и заключается хитроумность и ловкость киевского пиарщика, который таким образом начал осуществлять план информационного проникновения в умы жителей юго-востока Украины, считает Марков.

«Его будут использовать, чтобы обмануть народ юго-востока — подсунуть ему фальшивого, готового бесконечно и в любом направлении лгать Арестовича, чтобы он представлял интересы юго-востока», — пояснил политолог.

Версию о том, что экс-советник офиса Зеленского действует в собственных интересах, Марков не рассматривает. По его мнению, Арестович — это талантливый пиарщик, но ни в коем случае не самостоятельный политик.

«Стоит ожидать, что он будет двигаться туда (на юго-восток — Прим. ред.), чтобы стать выразителем позиции харьковчан, одесситов, днепропетровцев, запорожцев», — полагает политолог.

Накануне в интервью журналисту и политологу Юрию Романенко Арестович заявил, что российские войска в первые дни спецоперации по защите Донбасса действовали «изящно» и «молниеносно», чтобы добиться «отречения» от власти руководителей киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушедший со скандалом в отставку экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заговорил о поражении Киева.

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