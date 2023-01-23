Арестович назвал «изящной» спецоперацию РФ в первые дни: «Никакого ущерба»

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Алексей Арестович назвал спецоперацию РФ в первые дни изящной и молниеносной

Арестович назвал «изящной» спецоперацию РФ в первые дни: «Никакого ущерба»

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Цель Москвы заключалась в том, чтобы добиться отречения руководителей киевского режима, а затем их отпустить «писать мемуары».

Российские войска в первые дни спецоперации по защите Донбасса действовали «изящно» и «молниеносно», чтобы добиться «отречения» руководителей киевского режима. Об этом сообщил ушедший в отставку советник офиса украинского президента Алексей Арестович в интервью журналисту и политологу Юрию Романенко. Видеозапись экс-чиновник опубликовал на своем YouTube-канале.

«Я понимал, что они делали на информационном уровне. Они делали… Такая изящная, красивая, молниеносная, красивая спецоперация, где вежливые люди, не нанеся никакого ущерба ни котенку, ни ребенку, значит, ликвидировали немногих сопротивляющихся. И даже не ликвидировали, они с сожалением ликвидировали — они типа предлагали сдаться, перейти на сторону, понять и так далее», — сказал Алексей Арестович.

По его словам, конфликт ожесточился через пять дней из-за действий Киева — с таким противником не может идти речи об изящных действиях. При этом и тогда российские войска «не хотели никого убивать», желая добиться «подписания отречения».

«Мы вас еще в музее будем показывать, будете на даче писать какую-то книжку, мемуары», — передал Арестович ход мыслей российских военных.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

С первых дней спецоперации Арестович стал одним из самых известных комментаторов событий с украинской стороны. Он публично говорил о неизбежной победе Киева. 17 января советник офиса президента Украины ушел в отставку. Причиной стал скандал из-за его слов о разрушении подъезда жилого дома в Днепропетровске из-за работы украинской ПВО.

Как сообщал 5-tv.ru, после отставки Арестович сказал, что он больше не официальное лицо, следовательно, говорить может все. И тут же заявил о высоком риске поражения Киева.

Тема:
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