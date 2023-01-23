Лавров обвинил Киев в нанесении ущерба гражданской инфраструктуре Украины

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Глава МИД России подчеркнул, что преступлениям украинских террористов есть масса доказательств.

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Военная кампания Запада против России сменила характер с гибридной на почти настоящую. Об этом рассказал Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов в ЮАР, куда прибыл с рабочим визитом. Глава российского МИДа обратил внимание и на то, что Москва не отказывалась от диалога и готова продолжить переговорный процесс, однако для этого Киеву и западным властям следует прояснить свою позицию. Кроме того, Лавров подчеркнул — целями российских ударов на Украине, как и прежде, являются исключительно военные объекты.

«Мы не бьем по гражданской инфраструктуре, и тому есть много подтверждений. Все, что происходит в плане ущерба гражданской инфраструктуре на Украине, связано с преступными действиями киевского режима, который долгие месяцы целенаправленно размещает и тяжелое вооружение, и системы ПВО в жилых кварталах», — отметил Сергей Лавров.

И, как рассказали сегодня в Службе внешней разведки, Киев пошел еще дальше и теперь прикрывается не только мирными жителями, но и атомными реакторами на станциях. Именно туда ВСУ завозит вооружение — боеприпасы, зарубежные системы ПВО и реактивные установки. Расчет строится на том, что Минобороны, понимая опасность, не будет наносить удары по АЭС, а в случае чрезвычайной ситуации вину за трагедию можно будет полностью списать на Россию.

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