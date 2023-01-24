Как удар в стену: водителей предупредили о выходе лосей на дороги и риске ДТП

Неочевидный, но очень опасный эффект ранней оттепели — дикие животные чаще выходят на дороги, участились аварии. В Мурманской области сбили лося, потом еще одного под Петербургом. Для водителя это как врезаться на полной скорости в стену. И если посчастливилось выжить, исход все равно тяжелый. В том числе финансово. Нужно не только восстановить машину, но и заплатить огромный штраф. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов оценил риски.

Кадры из Ленобласти: сохатый получил серьезные травмы — перелом позвоночника и ног. Когда егерь приехал на место ДТП, зверь уже умер. Водитель с места скрылся. От встречи с крупным животным, вес которого может достигать восьми сотен килограммов, точно никто не застрахован. Лоси, как правило, выходят из леса в темное время суток, когда видимость очень плохая.

Все водители, попавшие в похожие аварии, рассказывают: едва заметный силуэт — и сразу мощный удар, будто в каменную стену. Вовремя среагировать практически невозможно. Зимой, когда толщина снежного покрова превышает хотя бы метр, лоси ведут оседлый образ жизни. Но сейчас на их поведение в Ленобласти влияет оттепель.

«Из-за того, что снега мало, соответственно, они легко ходят по лесу и могут выходить на дороги. Если зима снежная, то они стараются оставаться на месте», — пояснил научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН Михаил Веревкин.

На очередных кадрах взрослый лось, снятый всего несколько дней назад. Хорошо видно, снег едва покрывает землю. А это значит, что животные будут продолжать мигрировать в поисках еды. Опасность — круглый год. Весной самки идут к месту родов, пересекая автотрассы. Осенью у самцов начинается гон, за сутки они проходят по 20 километров. И дороги для них не препятствие — это часть их леса.

По данным Минприроды, в России лоси гибнут чаще в ДТП, чем от рук браконьеров. За последние пять лет от столкновений с машинами умерли почти девять тысяч сохатых (8943), а от незаконной охоты — меньше шести с половиной тысяч (6322). Автоюристы советуют ни в коем случае не скрываться с места ДТП. Если авария все-таки произошла, нужно остановиться и включить аварийный сигнал, сообщить в ГИБДД и ждать от инспекторов дальнейших указаний.

«Что будет если водитель скроется? К сожалению, скорее всего, водителя ждет либо лишение права управления от года до полутора лет, лито арест на срок до 15 суток», — рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Водитель должен будет также возместить ущерб, который нанес природе — 80 тысяч рублей. Но страдают от аварий не только животные. Если раньше в таких ДТП гибли по 50 человек в год, то начиная с 2020-го, когда из-за пандемии россияне стали больше путешествовать по стране на машинах, число погибших выросло вдвое. С пострадавшими так же. В среднем травмируются около тысячи водителей или пассажиров. Перегоняя машину из Сургута в Москву, Юрий Тарабанов стал свидетелем похожего ДТП. Правда, сбили не лося, а маленького оленя. Водитель скрылся.

«Я для себя сделал вывод такой: во-первых, снижай скорость, когда ты видишь, что висят знаки, а знаки действительно висели. Во-вторых, вообще надо быть аккуратнее на дороге», — говорит мужчина.

Взрослый лось может двигаться со скоростью 17 метров в секунду, с разбегу он легко перемахнет и трехметровый забор. И никакая сетка не остановит дикого зверя в период гона или если он голоден. Единственный выход, как говорят эксперты, соблюдать скоростной режим и быть предельно собранными за рулем.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео происшествия на пешеходном переходе в Петербурге: водитель сбил людей, которые шли по зебре на зеленый свет, а затем просто продолжил маршрут. Беглеца уже нашла полиция.