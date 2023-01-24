В Петербурге простились с Бэллой Курковой

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Легендарную журналистку похоронили на Смоленском кладбище.

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга; 5-tv.ru

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В Петербурге простились с легендой отечественной журналистики Бэллой Курковой. На церемонию пришли сотни человек — коллеги, друзья, телезрители.

Более 60-ти лет Куркова отдала телевидению — была редактором детских и молодежных программ.

А на волне перестройки — стала автором «Пятого колеса», у которого были просто сумасшедшие рейтинги. Эту программу — интеллектуальную, поднимающую острые вопросы — смотрела вся страна. Многие работы Бэллы Алексеевны были посвящены Петербургу и петербуржцам.

В 90-е она возглавляла «Пятый канал». Похоронили Куркову на Смоленском кладбище Северной столицы.

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