Последствия катастрофичны? Ядро Земли начало замедляться

Ученые строят теории о будущем. Каким оно будет теперь?

Китайские ученые предупредили человечество о новой угрозе. Исследование показало: ядро планеты резко замедлило свое вращение. Последствия могут быть катастрофическими — например, ослабнет электромагнитное поле, которое защищает нас от радиации. И Земля в таком случае рискует превратится в Марс.

Еще в середине 90-х ученые заметили: небольшой нагретый шар глубоко под землей движется чуть быстрее внешней оболочки. Но уже спустя десятилетие их скорости сравнялись. А теперь ядро и вовсе отстает. Тех, кто уже успел испугаться, успокоит другая теория. Ряд геологов полагают, что ядро замедляется и ускоряется циклично — каждые 70 лет.