Обвиненный в изменах Тарасов отказался от жизни с Костенко: «Что-то новое попробуем»

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко часто делятся с поклонниками своими буднями. В том числе и тем, как проходят их совместные тренировки. Пара старается скрасить скучные занятия и даже придумывает интересные квесты. Например, в этот раз 28-летняя возлюбленная предложила спортсмену сыграть в игру: когда тот качал пресс, она будет задавать вопросы. В случае положительного ответа избранник должен поцеловать красавицу.

Однако уже первый вопрос расстроил Костенко. Брюнетка спросила у мужа: «В следующей жизни выбрал бы меня своей женой?». Тот не среагировал и целоваться с любимой не стал. Жена быстро разочаровалась, но футболист сразу поспешил найти оправдание: «Я могу прокомментировать. Мы вместе прожили жизнь, значит в следующей что-нибудь новое попробуем. Нормально же!»

Ответ на следующий вопрос уже кончился поцелуем. Как сообщает издание StarHit.ru, Анастасия спросила о детях. Дмитрий признался, что хотел бы снова стать папой. Сейчас пара воспитывает троих наследников, младший ребенок родился в позапрошлом году. Также у Тарасова есть старшая дочь от первого брака.

Еще Анастасия Костенко спросила у благоверного о красивых девушках — смотрит ли он на симпатичных дам в социальных сетях? На это спортсмен ответил честно: «Ну, конечно! А что нет?».

Примечательно, что в последнее время поклонники судачат о неверности спортсмена. Некоторые фанаты уверены, что тот крутит роман на стороне, пока жена смотрит за детьми. Однако супруга мужчины все отрицает, она уверена в своем выборе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Тарасов и Костенко отметили годовщину свадьбы.